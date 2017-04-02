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Смотрите матч «Донбасс» - «Кременчук» на телеканале XSPORT
02.04.2017 14:45
Сегодня 2 апреля на дружковской Ледовой арене "Альтаир" состоится четвертый матч финальной серии плей-офф Украинской хоккейной лиги "Донбасс" - "Кременчук".
Главными арбитрами встречи назначены Антон Гладченко и Алексей Глуховский, а линейными судьями станут Артем Корепанов и Илья Хохлов.
Матч начнется в 17:00, а посмотреть его в прямом эфире можно будет на телеканале XSPORT и популярном спортивном портале XSPORT.ua. Трансляция начнется в 16:50.
Напомним, что в предыдущей встрече этих команд победу отпраздновали дончане.
Счет в финальной серии до четырех побед:
"Кременчук" – "Донбасс" – 1:2
Источник: http://hcdonbass.com/
Теги: Украина, Донбасс, хоккей, арбитр, матч, судьи, телеканал
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