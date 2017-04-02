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Убийство адвоката в Ровенской области: Полиция назвала подозреваемого
В убийстве адвоката в Ровенской обл. и ранении экс-начальника областной милиции подозревают сына потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
Как сообщил заместитель начальника ГУ Нацполиции в Ровенской области Сергей Волков, причастным к совершению этого преступления может быть старший сын потерпевшего от первого брака. После развода между 55-летним мужем и его бывшей женой с детьми складывались напряженные и неприязненные отношения. По предварительной версии, сын четыре раза попал в отца из огнестрельного оружия и убил его жену. В ходе проведения осмотра места происшествия полицейские изъяли гильзы от пистолета.
По данному факту начато досудебное расследование по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
Полицейские проводят дополнительные следственные действия и розыскные мероприятия по установлению злоумышленника.
Источник 112.ua
Теги: Украина, Донбасс, убийство, адвокат, Ровенская область, Нацполиция
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