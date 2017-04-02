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В Крыму отстрелялась российская артиллерия
В оккупированном Крыму прошли учения российских артиллеристов из подразделений армейского корпуса и морской пехоты. Об этом рассказал начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота ВМФ РФ капитан первого ранга Вячеслав Трухачев.
По его словам, учения были проведены в рамках итоговой проверки боеготовности сил.
"В Крыму на морском десантном полигоне Опук в рамках итоговой проверки боеготовности сил с проведением контрольных занятий за зимний период обучения прошло учение артиллерийских подразделений армейского корпуса и морской пехоты Черноморского флота с выполнением стрельб", — сказал Трухачев.
Российские военные применяли для уничтожения условного врага гаубицы Д-30, реактивная система залпового огня "Град", 120-миллиметровые самоходные артиллерийские орудия "Нона" и 122-миллиметровые самоходные гаубицы "Гвоздика".
Российским военным помогала корректировать огонь аэроразведка. Также в учениях были задействованы около 600 военных и более 100 единиц техники.
Источник segodnya.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым, учения, артиллерия, стрельбы
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