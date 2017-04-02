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В правительстве готовятся прикрыть сотни антиукраинских сайтов
В списке сайтов для закрытия уже есть сотни ресурсов, которые представляют угрозу национальным интересам Украины. Об этом сообщил заместитель министра информационной политики Дмитрий Золотухин в эфире телеканала ZIK, передает интернет-издание «Информат».
Он отметил, что получил от волонтеров их списки рекомендуемый к закрытию сайтов и списки уже заблокированных ресурсов.
«То есть списки уже есть… я не буду разглашать количество таких сайтов, дело идет на сотни таких сайтов, то есть направили очень много информации, но не факт, что там везде есть основания (для закрытия, – ред.). Поэтому мы сейчас тщательно анализируем эту информацию, потому что есть определенные пробелы в украинском законодательстве, в механизме его имплементации. И мы сейчас хотим очень тщательно подойти к анализу того, что есть. Непосредственно названия сайтов не разглашаем для того, чтобы не вызвать истерии и спекуляции на этом со стороны, в том числе пророссийских СМИ», – сообщил Золотухин.
Он также считает, что процесс обнародования списка этих сайтов не может быть не инклюзивным.
«То есть мы сначала хотим проконсультироваться с людьми, которые имеют авторитет в медийном сообществе, чтобы услышать их, голос общественности, и как они это оценивают», – добавил замминистра.
Золотухин также подчеркнул, что у Украины есть определенные обязательства перед международным сообществом, в том числе в рамках международных договоров и конвенций, которые она подписывала.
«И мы сейчас должны не перейти ту красную линию и не скатиться просто к такому недемократическому подходу. Мы делаем все очень постепенно», – уточнил он.
Теги: Украина, Донбасс, Интернет, СМИ, сайт, правительство
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