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В Ровенской обл. застрелили адвоката и ранили экс-начальника областной милиции
1 апреля в городе Дубно Ровенской области застрелили адвоката Виту Шаблий, которая на прошлых выборах баллотировалась на должность городского головы от партии "Свобода". Об этом сообщает "Рівне вечірнє".
43-летняя женщина скончалась от полученных травм.
Во время стрельбы также ранили "свободовца" Вячеслава Чайку, который несколько дней в 2014 году возглавлял УМВД в Ровенской области, а также подавал свою кандидатуру на пост главы Нацполиции. Он находится в больнице.
"1 апреля, около 20 часов в полицию поступило сообщение со станции скорой медицинской помощи г. Дубно, что в частном доме на улице Жуковского ранен мужчина.
Полицейские, которые выехали по вызову, обнаружили на месте происшествия мертвой 43-летнюю женщину. Ее 55-летнего мужа с огнестрельным ранением госпитализировали в больницу", - сообщили в полиции.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты.
Источник 112.ua
Теги: Украина, Донбасс, Дубно, убийство, полиция, УМВД, адвокат, Ровенская область
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