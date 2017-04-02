В Ровенской обл. застрелили адвоката и ранили экс-начальника областной милиции

02.04.2017 10:05

1 апреля в городе Дубно Ровенской области застрелили адвоката Виту Шаблий, которая на прошлых выборах баллотировалась на должность городского головы от партии "Свобода". Об этом сообщает "Рівне вечірнє".

43-летняя женщина скончалась от полученных травм.

Во время стрельбы также ранили "свободовца" Вячеслава Чайку, который несколько дней в 2014 году возглавлял УМВД в Ровенской области, а также подавал свою кандидатуру на пост главы Нацполиции. Он находится в больнице.

"1 апреля, около 20 часов в полицию поступило сообщение со станции скорой медицинской помощи г. Дубно, что в частном доме на улице Жуковского ранен мужчина.

Полицейские, которые выехали по вызову, обнаружили на месте происшествия мертвой 43-летнюю женщину. Ее 55-летнего мужа с огнестрельным ранением госпитализировали в больницу", - сообщили в полиции.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты.

Источник 112.ua