Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Ровенской обл. застрелили адвоката и ранили экс-начальника областной милиции

02.04.2017 10:05
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Ровенской обл. застрелили адвоката и ранили экс-начальника областной милиции

1 апреля в городе Дубно Ровенской области застрелили адвоката Виту Шаблий, которая на прошлых выборах баллотировалась на должность городского головы от партии "Свобода". Об этом сообщает "Рівне вечірнє".

43-летняя женщина скончалась от полученных травм.

Во время стрельбы также ранили "свободовца" Вячеслава Чайку, который несколько дней в 2014 году возглавлял УМВД в Ровенской области, а также подавал свою кандидатуру на пост главы Нацполиции. Он находится в больнице.

"1 апреля, около 20 часов в полицию поступило сообщение со станции скорой медицинской помощи г. Дубно, что в частном доме на улице Жуковского ранен мужчина.

Полицейские, которые выехали по вызову, обнаружили на месте происшествия мертвой 43-летнюю женщину. Ее 55-летнего мужа с огнестрельным ранением госпитализировали в больницу", - сообщили в полиции.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты.

Источник 112.ua



Теги: Украина, Донбасс, Дубно, убийство, полиция, УМВД, адвокат, Ровенская область
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх