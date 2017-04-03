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4 из 5 украинских пенсионеров получают минимальную сумму
Только каждый пятый пенсионер в Украине получает пенсию, которая выше минимальной, и по сути, все остальные украинцы, вышедшие на пенсию, живут только за счет родственников, которые могут им помочь.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Сегодня, если сравнивать пенсии тех, кто выживает, и тех, кто получает больше, разница будет больше в несколько раз, поскольку самые высокие пенсии, которые даже выше средних зарплат, выплачиваются бывшим нардепам, госслужащим первого ранга, прокурорам и судьям. Хотя по законам Украины максимальная пенсия составляет чуть больше десяти тысяч гривен, бывший судья Конституционного суда получает около двухсот тысяч гривен. Тот же рядовой ученый, всю жизнь проработавший на благо Украины, к старости может рассчитывать только на 3,7 тысяч гривен.
В правительстве постоянно обещают пересмотреть все пенсии, однако сделать это непросто. В стране 12 миллионов пенсионеров, из них около половины получают меньше полутора тысяч гривен. Однако пенсионная элита насчитывает всего 19 тысяч граждан, и они точно не бедствуют, в отличие от всех остальных.
Теги: Донбасс, пенсионер, пенсия, минимальная пенсия
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