Доставайте зонтики: надвигается серьезное похолодание

03.04.2017 18:05

Уже в конце этой недели в Украину придёт серьезное похолодание. Холодная погода и дожди начнут заходить с западной Украины уже 6 апреля.

Об этом сообщила в Фейсбук синоптик Наталья Диденко.

Уже на протяжении 7, 8, 9 апреля температура в Украине упадет до +7 градусов.

Это особенно ощутимый контраст на фоне воскресенье 2 апреля, когда кое-где в Украине было 24 градуса.

Кроме снижения температуры синоптики прогнозируют дожди и сильный ветер.

Источник: http://from-ua.com