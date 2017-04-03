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Доставайте зонтики: надвигается серьезное похолодание
03.04.2017 18:05
Уже в конце этой недели в Украину придёт серьезное похолодание. Холодная погода и дожди начнут заходить с западной Украины уже 6 апреля.
Об этом сообщила в Фейсбук синоптик Наталья Диденко.
Уже на протяжении 7, 8, 9 апреля температура в Украине упадет до +7 градусов.
Это особенно ощутимый контраст на фоне воскресенье 2 апреля, когда кое-где в Украине было 24 градуса.
Кроме снижения температуры синоптики прогнозируют дожди и сильный ветер.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, погода, похолодание
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