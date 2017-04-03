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Европа назвала дату голосования по безвизу для Украины
03.04.2017 11:15
В четверг, 6 апреля, состоится голосование по безвизовому режиму для краткосрочных поездок в ЕС граждан Украины. Об этом рассказал директор службы официальных представителей ЕП Жауме Дук, представляя журналистам повестку дня сессии 3-6 апреля, передает УНИАН.
В Европарламенте напомнили, что текст законопроекта уже был согласован в неформальном порядке с Советом ЕС. Ожидается, что он вступит в силу в начале июня.
Как сообщалось, с 28 марта между Грузией и Евросоюзом начал действовать безвизовый режим.
Теги: Украина, Донбасс, Европа, безвизовый режим
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