Европа назвала дату голосования по безвизу для Украины

03.04.2017 11:15

В четверг, 6 апреля, состоится голосование по безвизовому режиму для краткосрочных поездок в ЕС граждан Украины. Об этом рассказал директор службы официальных представителей ЕП Жауме Дук, представляя журналистам повестку дня сессии 3-6 апреля, передает УНИАН.

В Европарламенте напомнили, что текст законопроекта уже был согласован в неформальном порядке с Советом ЕС. Ожидается, что он вступит в силу в начале июня.

Как сообщалось, с 28 марта между Грузией и Евросоюзом начал действовать безвизовый режим.