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Главой фракции БПП стал Герасимов

03.04.2017 20:17
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Главой фракции БПП стал Герасимов

Члены фракции почти единогласно поддержали нового главу политсилы

На заседании фракции БПП народный депутат Артур Герасимов был избран главой данной политической силы. Об этом сообщает пресс-служба БПП.

Члены фракции почти единогласно поддержали нового главу политсилы.

"Председателем фракции Партии "Блок Петра Порошенко" избран Артур Герасимова, который был избран почти единогласно: против – 0 голосов, воздержались – 3, в том числе, сам Артур Герасимов", – говорится в сообщении.

Герасимов с 30 мая 2016 года является представителем президента в Верховной Раде. Он является главой украинской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ, а также главой подкомитета по вопросам оборонно-промышленного комплекса и военно-технического сотрудничества комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны.

Напомним, его предшественник Игорь Грынив проинформировал 22 марта членов своей фракции о решении покинуть занимаемую им должность.

 

Источник: http://www.segodnya.ua 



Теги: политика, Донбасс, БПП Солидарность
 
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