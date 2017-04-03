Главой фракции БПП стал Герасимов

03.04.2017 20:17

Члены фракции почти единогласно поддержали нового главу политсилы

На заседании фракции БПП народный депутат Артур Герасимов был избран главой данной политической силы. Об этом сообщает пресс-служба БПП.

Члены фракции почти единогласно поддержали нового главу политсилы.

"Председателем фракции Партии "Блок Петра Порошенко" избран Артур Герасимова, который был избран почти единогласно: против – 0 голосов, воздержались – 3, в том числе, сам Артур Герасимов", – говорится в сообщении.

Герасимов с 30 мая 2016 года является представителем президента в Верховной Раде. Он является главой украинской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ, а также главой подкомитета по вопросам оборонно-промышленного комплекса и военно-технического сотрудничества комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны.

Напомним, его предшественник Игорь Грынив проинформировал 22 марта членов своей фракции о решении покинуть занимаемую им должность.

Источник: http://www.segodnya.ua