Гройсману остались считанные дни — эксперт

03.04.2017 14:45

Стало известно, когда президент Украины Петр Порошенко может уволить премьера Владимира Гройсмана

Как передает Politeka, об этом рассказал политический эксперт Станислав Речинский.

«На Пасху Петр Алексеевич сбросит очередную ступень, в надежде спасти свою ракету. Ступень уже набралась негатива и можно от нее избавляться. Гройсман и назначался в качестве одноразовой губки, призванной впитать весь негатив и несколько разгрузить от него Порошенко. Политсилы за ним нет, да и вообще, какой-либо силы», — отметил он.

Также, он предполагает, что новым премьер-министром может стать Геннадий Зубко, который по мнению эксперта «такой же беззубый». Парадокс ситуации заключается в том, что любой честный человек в настоящее время на должность премьер-министра Украины идти откажется.

«Пойдет или преданный раб или откровенный мошенник. Вроде Ляшко. Но даже и он не пойдет, понимая, что это в нынешней ситуации — конец политической карьеры», — подытожил эксперт.