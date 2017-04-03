Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Гройсману остались считанные дни — эксперт

03.04.2017 14:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Гройсману остались считанные дни — эксперт

Стало известно, когда президент Украины Петр Порошенко может уволить премьера Владимира Гройсмана

Как передает Politeka, об этом рассказал политический эксперт Станислав Речинский.

«На Пасху Петр Алексеевич сбросит очередную ступень, в надежде спасти свою ракету. Ступень уже набралась негатива и можно от нее избавляться. Гройсман и назначался в качестве одноразовой губки, призванной впитать весь негатив и несколько разгрузить от него Порошенко. Политсилы за ним нет, да и вообще, какой-либо силы», — отметил он.

Также, он предполагает, что новым премьер-министром может стать Геннадий Зубко, который по мнению эксперта «такой же беззубый». Парадокс ситуации заключается в том, что любой честный человек в настоящее время на должность премьер-министра Украины идти откажется.

«Пойдет или преданный раб или откровенный мошенник. Вроде Ляшко. Но даже и он не пойдет, понимая, что это в нынешней ситуации — конец политической карьеры», — подытожил эксперт.



Теги: политика, Донбасс, Гройсман
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх