Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Клімкін висловив співчуття з приводу теракту в Росії

03.04.2017 20:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Клімкін висловив співчуття з приводу теракту в Росії

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив свої співчуття рідним та близьким загиблих в результаті теракту в метро Санкт-Петербурга. Також він поцікавився у своїх російських колег, чи немає серед загиблих та постраждалих громадян України. Про це він особисто повідомив на власній сторінці у Твіттері, інформує replyua.net.

«Наразі ми з’ясовуємо, чи немає серед загиблих та постраждалих в результаті вибуху в метро Санкт-Петербурга громадян України. Хочу висловити свої співчуття рідним та близьким загиблих та потерпілих в наслідок страшного теракту», - зазначив він. Варто відзначити, що користувачі соціальних мереж неоднозначно відреагували на такий запис глави українського зовнішньополітичного відомства. 

Деякі з користувачів подякували Клімкіну за турботу та співчуття. Інші – висловили свій протест. «А тобі хоч раз висловлювали співчуття з рашки з приводу загибелі наших співвітчизників на сході України?», - написав користувач з ніком Укропчик. «Знайшовся ще один співчувальник», - прокоментував пост міністра інший юзер. Як повідомлялося, у понеділок вдень в Санкт-Петербурзі у метро прогримів вибух, в результаті якого загинуло 9 людей. Поранення отримали ще 20 осіб. 




Теги: Украина, Россия, Донбасс, теракт
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх