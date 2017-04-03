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Кремль положил глаз на крымских призывников
03.04.2017 11:00
Россия намерена призвать в армию из аннексированного Крыма почти пять тысяч человек в 2017 году, сообщили в управлении штаба Южного военного округа, передает Корреспондент со ссылкой на Крым.Реалии.
Отмечается, что призывников будет на тысячу человек больше, чем в прошлом году.
Весной призовут 2,4 тысячи крымчан, среди них будет 400 севастопольцев.
По сравнению с 2015 годом число призывников увеличится на 70%, так как два года назад в армию взяли лишь 1,5 тысяч человек, отметили в штабе.
Ранее сообщалось, что призывники из Крыма впервые в весенний призыв будут проходить военную службу во всех регионах России.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым, призыв
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