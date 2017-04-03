Оппозиция намерена посадить Гонтареву

03.04.2017 17:05

Оппозиционные фракции в Верховной раде Украины требует привлечь к уголовной ответственности главу Нацбанка Валерию Гонтареву за провальную, по их мнению, политику в банковской сфере, а также не позволить "выехать из страны" после объявления об отставке.

Ранее в понедельник замглавы крупнейшей в Раде фракции "Блок Петра Порошенко", жена генпрокурора Украины Ирина Луценко заявила, что Гонтарева написала заявление об отставке. Нацбанк опроверг эту информацию. При этом 29 марта Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что в рамках обысков изымает документацию в Нацбанке. По данным ведомства, следственные действия проходят в рамках расследования уголовного дела по фактам злоупотребления должностными лицами Нацбанка служебным положением в интересах третьих лиц. Руководство Нацбанка заподозрили в причастности к схеме вывода денег из страны.

По разным оценкам, с 1991 года с Украины было выведено 148 миллиарда долларов.

"Гонтарева написала заявление об отставке, потому что она хочет слинять с этого "Титаника", который тонет. Я имею в виду эту власть. Гонтарева хочет сбежать куда-то в офшор. Говорит, что хочет отдохнуть… Почему украинцы должны платить за коррупцию в Нацбанке? Мы требуем ответственности Гонтаревой и тех банкиров, которые довели свои банки до банкротства", — заявил лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко журналистам, общение которых транслировал телеканал "112 Украина".

Схожее мнение выразила лидер оппозиционный партии "Батькивщина", экс-премьер Украины Юлия Тимошенко.

"Гонтарева не заявление об отставке должна писать, а ее нужно привлечь к уголовной ответственности. Ей нужно отвечать за каждый уничтоженный банк, за каждый уничтоженный депозит, который принадлежит среднему классу, за каждый уничтоженный банковский актив… Нужно просто не дать ей выехать за пределы Украины, пока она не будет привлечена к ответственности за все, что она сделала с Украиной", — заявила Тимошенко в понедельник, комментируя информацию об отставке главы НБУ.

По мнению сопредседателя фракции "Оппозиционный блок" Юрия Бойко, Гонтарева как руководитель Нацбанка несет полную ответственность за "обнищание украинцев". "Когда национальная валюта упала в три раза и таким образом обнищало население, то Гонтарева как руководитель Нацбанка отвечает за это… Мы считаем, что руководитель Нацбанка в той ситуации не проявила должного уровня профессионализма, что привело к падению нацвалюты, обесцениванию гривны и соответственно к ухудшению жизни людей", — сказал Бойко на брифинге.

Ранее в ряде украинских СМИ появилась информация, что Гонтарева собирается подать в отставку, однако президент Украины Петр Порошенко якобы пока не готов ее отпускать, поскольку нет подходящей кандидатуры на этот пост. Позже Гонтарева заявила, что не исключает своей отставки после подписания обновленного меморандума с Международным валютным фондом.

Источник: http://from-ua.com