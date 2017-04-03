Пенсии по-новому: названа главная проблема

03.04.2017 09:42

В этом году правительство планирует «осовременить» пенсии миллионам украинцев

Как передает Politeka, приведение пенсий в соответствие со средней зарплатой по стране обойдется государству в 47,7 млрд грн.

Однако в Пенсионном фонде заявляют, что в бюджете на 2017 год денег на это не предусмотрено.

Деньги на перерасчет пенсий планируют получить за счет перевыполнения бюджета Пенсионного фонда. Скорее всего, его проведут во второй половине этого года. Пенсионный фонд (ПФ) пополняет за счет взносов работающих украинцев (22% ЕСВ с каждой зарплаты). За первые два месяца прошлого года ПФ получил 17,7 млрд грн, а за первые два месяца 2017-го – 20,6 млрд грн. Всего в этом году в бюджете предусмотрены поступления от ЕСВ в размере 163,6 млрд грн, а в прошлом году – 107,1 млрд грн.

Член рабочей группы при Кабмине, старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко предполагает, что решение об «осовременивании» зависит не только от перевыполнения бюджета ПФ, но и от политической воли руководства страны.

«Скорее сейчас все будет зависеть не от того, сколько они соберут дополнительных средств, а от того, как они согласуют это с Минфином. Это сейчас скорее вопрос политики, многое зависит от того, какое решение примут высшие лица нашего государства», – говорит Ткаченко.

Напомним, как писала ранее Politeka, на данный момент самая большая пенсия в Украине – 58,7 тысячи гривен.

По материалам «Сегодня».