Подробности хищения 30 миллионов в «Борисполе»

03.04.2017 15:50

Правоохранители сообщают подробности разоблачения схемы хищения 30 миллионов гривен из бюджета сотрудниками Международного аэропорта «Борисполь»



Как передает Politeka, об этом говорится в документе пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины.

Уже известно, что в конце декабря 2015 года сотрудники «Борисполя» провели тендерные процедуры и заключили договор с одним из обществ на закупку работ по строительству насосно-фильтрационной станции ЦОС на сумму почти 100 млн грн. Далее представители аэропорта выплатили аванс – почти 30 млн грн в пользу общества, которое в свою очередь перечислило эти деньги на счет другого субъекта хозяйствования под видом закупки оборудования к модульной насосно-фильтрационной станции ЦОС.

Оказалось, что директором последнего общества является студентка одного из учебных заведений Киева, которая одновременно является руководителем еще 36 субъектов хозяйствования. На самом деле девушка – подставное лицо, ее документы были незаконно использованы — на нее без ее ведома оформили ряд предприятий.

В итоге прошло более года с момента заключения договора, а фактически никаких работ не выполнили.

Накануне, на основании постановлений суда правоохранители провели 16 одновременных обысков на территории Киевской, Черкасской, Днепропетровской, Львовской областей и Киева. В ходе обысков обнаружены и изъяты документы по строительству насосно-фильтрационной станции ЦОС на территории ГП «МА«Борисполь», печати ряда обществ, задействованных в преступной схеме, а также другие вещи и документы, которые имеют важное значение для уголовного производства.

«Обращено к исполнению 35 постановлений суда об аресте денежных средств более чем на 80 банковских счетах 24 обществ, которые могут быть задействованы в преступной схеме, в 22 банках, а также 22 постановления о временном доступе к вещам и документам относительно сведений о движение средств на указанных банковских счетах», — отмечают в прокуратуре.

Отметим, прокуратура Киевской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту присвоения и растраты государственных средств должностными лицами государственного предприятия «Международный аэропорт«Борисполь» и рядом обществ по ч. 5 ст. 191 УК Украины.



