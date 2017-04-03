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Пограничники не пустили в Украину известную российскую юмористку
Украинские пограничники не пустили на территорию страны известную российскую юмористку Елену Воробей
Об этом Politeka стало известно из сообщения одесского активиста, главы Совета гражданской безопасности Марка Гордиенко.
По его словам, причиной «невъезда» стало ее выступление на территории оккупированного Крыма.
«Она сначала придуривалась и говорила , что в Крыму она вообще никогда не выступала , потом начала угрожать нашим ребятам , что засудит их за потерянные деньги», — отметил он.
«РГБ подтвердило нашим погранцам ,что у нас есть все данные на Воробей и мы с удовольствием тоже посудимся. Лети воробей на Камчатку или в Сибирь. Но я предлагаю идти дальше. Пускать этих скоморохов из Мордора , задерживать их и сажать на 15 суток. И все по закону», — добавил Гордиенко.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, юмор, граница, пограничники, актриса
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