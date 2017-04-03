Последние новости раздела
- Украина может выйти из орбиты американского влияния14:35
- Взрыв гранаты на Днепропетровщине: десятки пострадавших14:30
- Ляшко пригрозив блокувати трибуну через зміни в оплаті за газ14:20
- Украинский министр рискует повторить путь Насирова13:52
- Порошенко провел переговоры с Меркель и Олландом13:40
- Украина наращивает транзит российского газа13:27
- Зарплаты по-новому: сколько заработали украинцы13:17
- План Кабмина: что изменится в Украине за три года13:05
- Спецслужби РФ причетні до вбивства полковника СБУ у Маріуполі – експерт12:15
- Эксперт: в оккупированном Крыму иссякают запасы питьевой воды.11:50
Порошенко провел переговоры с Меркель и Олландом
03.04.2017 13:40
Во время разговора обсуждалась ситуация в Донбассе после установления режима «тишины»
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Петра Порошенко Святослав Цеголко, передает Politeka.
«Петр Порошенко осудил продолжающуюся агрессию со стороны России и продолжение ее военными, а также российскими боевиками обстрелов, в частности с применением тяжелого вооружения, несмотря на объявление режима прекращения огня с 1 апреля», — сообщил Цеголко.
По его словам, лидеры трех государств отметили необходимость консолидации режима прекращения огня. Порошенко также напомнил о важности освобождения всех заложников, находящихся в оккупированном Донбассе и в России.
Теги: Донбасс, Порошенко, Меркель, Олланд
Читайте также:
- Порошенко и Меркель договорились совместно работать над выполнением "Минска"
- Порошенко и Меркель договорились о встрече глав МИД в "нормандском" формате в ноябре
- Порошенко и Меркель обсудили выполнения "Минска" и пути привлечения США к урегулированию ситуации на Донбассе
- Порошенко предложил Олланду и Меркель согласовать "дорожную карту" выполнения Минских соглашений
- Порошенко и Меркель проведут переговоры по Донбассу
- Меркель пообещала не заключать внешнеполитических сделок по Украине за спиной Киева
- Спецслужби РФ причетні до вбивства полковника СБУ у Маріуполі – експерт12:15
- Ситуация в КПВВ на линии разграничения12:00
- В террористической "ЛНР" началась эпидемия, ситуация ухудшается с каждым днем10:17
- В Украине задержанные по делам «Л/ДНР» сидят в камерах без объявления обвинения, – Генпрокурор22:41
- В Марьинке задержали "героиню" пропагандистского сюжета РосСМИ22:22
- За день боевики 15 раз нарушили решим "тишины" на Донбассе, ранен один военнослужащий, - штаб21:50
- У Путина есть два сценария для Донбасса. Предположительно — выберет первый21:04
- Минимальная зарплата в «ЛНР» в 2 раза меньше, чем в Украине19:29
- Жители "ДНР" возмущены наглым заявлением Захарченко: главу "республики" поймали на откровенном вранье19:06
- Полковника СБУ Александра Хараберюша хоронят в Мариуполе (ВИДЕО)18:15
- Украина может выйти из орбиты американского влияния14:35
- Взрыв гранаты на Днепропетровщине: десятки пострадавших14:30
- Ляшко пригрозив блокувати трибуну через зміни в оплаті за газ14:20
- Выборы Путина в 2018 году уже невозможны. И вот почему...14:12
- Украинский министр рискует повторить путь Насирова13:52
- Порошенко провел переговоры с Меркель и Олландом13:40
- Украина наращивает транзит российского газа13:27
- Зарплаты по-новому: сколько заработали украинцы13:17
- План Кабмина: что изменится в Украине за три года13:05
- Портрет Мао Цзэдуна ушел с молотка за 12,7 миллиона долларов12:45
- Какие продукты приводят к преждевременному старению12:05
- 5 особенностей боли в животе, которые говорят, что это серьезно09:35
- Как в ЛНР итальянского фашиста выдавали за итальянского инвестора09:45
- Мариупольцы веселятся: В День Смеха проезд в городском транспорте стал самым дорогим в стране08:32
- Леся Литвинова: О маленькой женщине по имени Вера07:42
- Назад в 2014: Как украинский Луганск противостоял оккупации. ВИДЕО07:15
- Как быстро снизить давление без таблеток - первая помощь (ИНФОГРАФИКА)20:24
- Как остановить кровотечение за 10 секунд10:47
- Весна: надо ли белить деревья?22:37
- Знаменитая ясновидящая рассказала, как дети должны общаться с родителями21:35
- Украинский военный поговорил по телефону с главарем "ДНР" Захарченко - разговор получился интересным (ВИДЕО)
- Беглый Янукович распоясался: дважды ударил по лицу Путина и избил Медведева
- У Путина есть два сценария для Донбасса. Предположительно — выберет первый
- 200 тысяч переселенцев могут остаться без пенсий и соцвыплат - СБУ подготовила списки
- Как остановить кровотечение за 10 секунд
- Посещать кладбища на Пасху и в праздники не стоит и нужны ли искусственные цветы - разъяснения священнослужителя
- Как быстро снизить давление без таблеток - первая помощь (ИНФОГРАФИКА)
- Жители "ДНР" возмущены наглым заявлением Захарченко: главу "республики" поймали на откровенном вранье
- "Я боюсь разделить судьбу Каддафи, мне на вас плевать, и я буду вас давить, включая ваших детей" - Слава Рабинович о Путине
- Ольга Фарбей: "За долг в 39 тысяч гривен госисполнители продали мою квартиру стоимостью около миллиона