Порошенко сообщил о новом подарке от МВФ

03.04.2017 21:05

Совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине одного миллиарда долларов

Об этом Politeka стало известно из сообщения главы Петра Порошенко, который заявил об этом событии на своей странице в Facebook.

«Это очередное признание украинских реформ», — отметил он.