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Скасування віз для України не стосуватиметься мешканців Криму – експерт
Навіть після того, як ЄС прийме довгоочікуване рішення про скасування віз для українських громадян, у мешканців анексованого РФ Криму все ж не буде можливості без віз відвідувати європейські країни. Як передає replyua.net, про це заявила Ірина Івашко, яка є старшим аналітиком МЦПД.
За її словами, що після окупації перед кримчанами була поставлена умова – отримання російського паспорту. А для громадян з паспортом Росії, як і раніше, діятимуть вимоги про оформлення віз. Разом з цим, Івашко додала, що жителі окупованого Донбасу будуть мати можливість без віз відвідати країни Шенгенської візи за умови, що вони матимуть паспорт українського громадянина. Експерт особливу увагу звернула на те, що ОРДЛО на рівні законодавства не визнані окупованими територіями. Якщо парламент прийме відповідний закон, вірогідно, що ситуація дещо зміниться.
Світлана Заліщук, депутат Верховної Ради та очільниця підкомітету з питань євроінтеграції, в інтерв'ю журналістам зазначила, що механізм безвізу для жителів територій, які тимчасово знаходяться не під контролем Києва, буде працювати за аналогією з Грузією і Молдовою – за умови наявності паспорта України у них буде можливість безвізових поїздок до ЄС.
Теги: Украина, Донбасс, Крым, безвизовый режим
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