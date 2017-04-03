Сможет ли Украина создать собственный истребитель

Украина намерена создать собственный многоцелевой истребитель, который должен снизить зависимость отечественных Воздушных сил от российского авиапрома.

Легкий боевой самолет (ЛБС) оснастят турбореактивными двигателями, которые производятся в Запорожье, пишет Сегодня.

Впрочем, эксперты предостерегают от эйфории: в Украине нет конструкторской школы, необходимой для создания боевой авиации. Кроме того, сам процесс разработки собственного истребителя слишком дорогостоящий. Даже самые богатые страны в подобных случаях не обходятся без зарубежных инвестиций.

ПЛАНЫ. О том, что в Украине будет создаваться собственный многоцелевой истребитель, сообщила информационная группа Jane`s (IHS Jane’s Defence Weekly), специализирующаяся на оборонной тематике. По данным аналитиков, уже существуют эскизы предварительного проекта такого самолета. Он будет напоминать советский истребитель МиГ-29, который активно эксплуатируется не только ВСУ, но и армиями более чем 20 государств, включая, конечно же, Россию. ЛБС будет оснащен турбореактивными двигателями АИ-322Ф, разработанными на запорожском предприятии "Ивченко-Прогресс". Характеристики этих двигателей, по данным Jane`s, сделают украинский самолет приблизительно сопоставимым с тайваньским истребителем AIDC F-CK-1, который имеет дальность полета до 1,1 тыс. км и способен развивать максимальную скорость в 2,2 тыс. км/ч. Если это так, то ЛБС будет уступать МиГ-29, который развивает скорость до 2450 км/ч и обладает практической дальностью полета до 1430 км.

Предполагается, что ЛБС должен снизить критическую зависимость украинских Воздушных сил от российского авиапрома. Как сообщил "Сегодня" эксперт по вопросам ВПК, бывший заместитель гендиректора "Укроборонпрома" Максим Глущенко, после распада СССР Украине досталось 1100 боевых самолетов всех видов. А по состоянию на конец 2015 года в составе Воздушных сил Украины насчитывалось всего 207 боевых и учебно-боевых, а также 45 транспортных и специальных самолета. Все производители основных боевых самолетов, которыми оперируют ВСУ, остались на территории РФ. Наша страна получила в наследство авиаремонтные предприятия, а концерн "Антонов" специализируется на создании пассажирских и военно-транспортных самолетов.

Тема создания украинского истребителя поднимается не впервые. По словам Максима Глущенко, в апреле прошлого года на госпредприятии "Ивченко-Прогресс" президенту Петру Порошенко показали проект украинского многоцелевого истребителя с двумя двигателями. "При этом отмечалось, что "разработка нового истребителя находится на стадии эскизного проекта", а по характеристикам и назначению самолет будет близок к российскому истребителю МиГ-35, китайскому FC-1 Xiaolong и шведскому JAS 39 Gripen. Еще раз подчеркну — на стадии эскизного проекта. То есть это даже не начало пути, а некий предпроект. Теперь появился новый эскиз то ли истребителя, то ли легкого боевого самолета со странными заявленными характеристиками, которые не дотягивают до тех машин, на которые якобы равняются", — пояснил Максим Глущенко.

По его словам, помимо проектов и эскизов, была попытка перейти и практическим вещам. Например, в 2012 году речь шла о разработке в Украине машины на базе китайского сверхзвукового учебно-тренировочного самолета L-15 с украинским двигателем и вооружением. "Но эта работа тоже заглохла, и сейчас Китай самостоятельно реализует подобный проект", — заключил Максим Глущенко.

И, наконец, в конце мая 2016 года заместитель начальника вооружения ВСУ Владислав Шостак сообщил о существовании заказа на производство боевого самолета. Исполнителем этого проекта должен стать АНТК "Антонов", а двигатели будет производить запорожское предприятие "Мотор Сич".

РЕАЛЬНОСТЬ. Не­­смотря на всевозможные проекты, по словам директора информационно-консалтинговой компании Defence Express Сергея Згурца, сейчас нет никаких данных о том, что Украина занимается созданием собственного истребителя. "Нет сформулированного технического задания и понимания того, какой именно самолет мы должны строить", — пояснил Згурец. По его словам, сейчас идет речь о модернизации имеющихся самолетов для того, чтобы они могли эффективно поражать наземные цели: "Также стоит задача создания образцов нового авиационного вооружения и продления ресурса старого".

Эти задачи постепенно решаются. Например, в феврале президент Петр Порошенко сообщил об успешных испытаниях новых украинских авиационных 57-мм ракет. Они спроектированы для ударных вертолетов и самолетов и предназначены для поражения наземных целей. "Лишь полсекунды нужно, чтобы выпустить полный блок из 20 ракет", — отметил глава государства.

Кроме того, армия уже располагает самолетами, модернизированными на украинских предприятиях. Так у самолета МиГ-29МУ1 увеличена на 20% дальность обнаружения воздушных целей — до 100 км в передней полусфере и до 45 км в задней. Улучшенные авиационные ракеты производства госкомпании "Артем", установленные на этом истребителе, имеют дальность пуска до 95 км. Модернизированный штурмовик Су-25М1 теперь умеет поражать наземные цели, даже если пилот их не видит, способен действовать днем и ночью, в условиях недостаточной видимости и даже не выходя из облаков. В три раза увеличена высотность применения оружия Су-25М1, что снижает вероятность поражения штурмовика зенитными средствами противника. А частичная модернизация тяжелого истребителя Су-27 повысила точность поражения наземных объектов и дальность обнаружения воздушных целей. "По информации Минобороны, в этом году планируется модернизировать и отремонтировать около 60 самолетов и вертолетов Воздушных сил", — отметил Максим Глущенко.

А вот создать с нуля собственный истребитель Украине мешает отсутствие нужной конструкторской школы и опыта подобных работ, считает член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Дмитрий Тымчук. "Нет сомнения, что мы сможем произвести такой самолет. Двигатели мы делаем, корпуса тоже, а вот с электронным оборудованием будут проблемы. Наших технических возможностей совершенно недостаточно для того, чтобы произвести весь комплект авионики на современном уровне", — полагает Дмитрий Тымчук. По его мнению, в таком деле нельзя обойтись без зарубежного участия, тем более что в мире найдется достаточно много желающих помочь нам начинить самолет электроникой.

Такого же мнения придерживается и Максим Глущенко. Он напомнил, что разработка боевых самолетов — дело долгое и дорогое, а значит требует кооперации. По его словам, финансирование проекта создания шведского многоцелевого истребителя JAS 39 Gripen началось в 1980 году, но прошло целых 17 лет, прежде чем этот самолет был принят на вооружение шведскими ВВС. "Конечно, временной промежуток может быть значительно короче, но минимально он составит около 10 лет", — отметил Максим Глущенко.

Эксперт также привел пример, связанный с американским самолетом F-35. Этот проект обошелся налогоплательщикам более чем в $400 млрд. В 2016 году Дональд Трамп раскритиковал программу создания F-35 из-за ее дороговизны, после чего компания Lockheed Martin согласилась снизить стоимость одного истребителя F-35 в 2019 году до $85 млн (стоимость отдельных модификаций F-35 достигала $161 млн). Отметим, что в Украине модернизация одного МиГ-29 до уровня МУ1 по состоянию на 2012 год стоила $2 млн.