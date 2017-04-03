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Теракт в Росії: Нацполіція посилює заходи безпеки
Національна поліція посилює заходи безпеки на всіх станціях Метрополітену до кінця проведення пісенного конкурсу «Євробачення-2017» у зв’язку з терактом, який відбувся сьогодні, 3-го квітня, у російському місті Санкт-Петербург. Про це під час розмови з кореспондентами розповів прес-секретар Національної поліції Ярослав Тракало, передає replyua.net.
«У зв’язку з останніми подіями, які відбулися у Російській Федерації, у місті Санкт-Петербургу, керівництво Національної поліції України прийняло рішення посилити патрулювання на всіх станціях метро у містах Київ, Харків та Дніпро», - зазначив він. «Посилення безпеки відбудеться за рахунок залучення додаткових патрулів поліції. Також до підтримки порядку мають приєднатися і військовослужбовці Національної гвардії. Також будуть працювати вибухотехніки та кінологи», - додав Тракало.
«Національна поліція закликає громадян та гостей держави повідомляти правоохоронців у разі виявлення підозрілих предметів, які знаходяться без нагляду. Ми просимо всіх поставитися з розумінням до таких заходів посилення безпеки», - наголосив представник Нацполіції. Він зауважив, що посилення безпеки відбувається на упередження не лише через теракт в Росії, але і через події в Європі.
Теги: Украина, Донбасс, полиция, взрыв, теракт
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