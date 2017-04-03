Украинский министр рискует повторить путь Насирова

03.04.2017 13:52

Обострившееся противостояние между НАБУ и Банковой может привести как к свертыванию работы антикоррупционных органов в Украине, так и к конфликту с внешними партнерами. В любом случае, власть попытается взять НАБУ под контроль, назначив своих аудиторов, передают Вести.

Всего за месяц детективы нанесли удар по главе ГФС Роману Насирову (вменяют сговор с экс-нардепом Александром Онищенко), экс-нардепу Николаю Мартыненко (близок к НФ, а обвиняется в даче взяток при закупке оборудования), замглавы СБУ Павлу Демчине (начали «трясти» за элитную недвижимость), а также, по данным «Вестей», в недрах НАБУ готовится дело и по главе Минкульта Евгению Нищуку.

По данным нашего источника, в начале года ведомство уже получило «черную метку» от НАПК в виде предупреждения руководству за махинации разного рода в регионах. А в конце прошлой недели нанесли самый больной для Петра Порошенко «укол», устроив обыск в НБУ — по факту злоупотребления служебным положением (речь о коррупции при рефинансировании проблемных банков).

Источник: http://from-ua.com