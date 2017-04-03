Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Днепре из школы эвакуировали учеников

03.04.2017 20:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт

Детям на уроке внезапно стало плохо: они начали кашлять и задыхаться

Сегодня в Днепре учеников школы № 130 срочно эвакуировали из здания.  

Около 10 утра детям, которые учились на одном из этажей, внезапно стало плохо: они начали кашлять и задыхаться. Учителя вывели их на улицу и вызвали спасателей, "скорую" и полицию. Правоохранители выяснили, что старшеклассники распылил в коридоре перцовый баллончик.

Помощь медиков никому не понадобились, но 19 учеников отпустили домой. С хулиганами и их родителями дирекция школы и полиция проведут воспитательные беседы.

 

Источник: http://www.segodnya.ua 




Теги: Донбасс, школа, эвакуация, Днепр, ученики
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх