В Днепре из школы эвакуировали учеников

03.04.2017 20:50

Детям на уроке внезапно стало плохо: они начали кашлять и задыхаться

Сегодня в Днепре учеников школы № 130 срочно эвакуировали из здания.

Около 10 утра детям, которые учились на одном из этажей, внезапно стало плохо: они начали кашлять и задыхаться. Учителя вывели их на улицу и вызвали спасателей, "скорую" и полицию. Правоохранители выяснили, что старшеклассники распылил в коридоре перцовый баллончик.

Помощь медиков никому не понадобились, но 19 учеников отпустили домой. С хулиганами и их родителями дирекция школы и полиция проведут воспитательные беседы.

Источник: http://www.segodnya.ua



