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В Україні стартувала міжнародна акція «Тридцять днів на велосипеді»
До щорічної міжнародної акції «Тридцять днів на велосипеді» в Україні долучилися понад тридцять міст, інформує replyua.net з посиланням на «Сьогодні».
Тільки у Харкові в акції взяли участь близько сотні велосипедистів. Серед них навіть п’ятирічні діти, які обіцяють їздити на велосипеді до садочка щодня. Батьки, долучивши своїх дітей до акції, показують як потрібно тренувати м’язи та силу волі. Учасники акції мають щодня звітувати про свої велодосягнення у соцмережах. «Кожного дня фотозвіт. Проїжджати не менше одного кілометра у будь-яку погоду», - сказала учасниця акції Галина Пацукова. Головною метою акції є популяризація здорового способу життя і велосипеда, як доступного та екологічного транспорту. Деякі учасники акції планують цього року побити власні рекорди. «Кожної неділі проїжджаю на велосипеді не менше двохсот кілометрів. Поки що рекорд двісті п’ятдесят кілометрів за день», - сказав учасник акції Олександр Кубась.
В Україні акція "Тридцять днів на велосипеді" проходить втретє. Щороку велофанатів більшає. Цьогоріч у соціальних мережах зареєструвалися більше тисячі людей.
Теги: Донбасс, спорт, акция, велосипед
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