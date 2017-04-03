В зоні АТО бойовики поранили 15-річного підлітка

03.04.2017 18:30

У Мар’їнці під час обстрілів з боку російсько-терористичних військ було поранено 15-ти річного підлітка. Про це у понеділок, 3-го квітня, повідомляє прес-центр Національної поліції Донецької області, передає replyua.net.



«За попередніми даними, осколкове поранення ноги дитина отримала напередодні в результаті обстрілів з боку проросійських сепаратистів. На даний момент 15-річний хлопець зі своєю матір’ю знаходяться у лікарні», - зазначається у повідомленні. Згідно з повідомленням, хлопець повертався додому після того, як відвідав своїх сусідів. Він рухався по вулиці Москаленка. Під час цього він почув вибух а через кілька моментів відчув біль у правій нозі.



Варто також відзначити, що ця вулиця знаходиться на окраїні населеного пункту Мар’їнка та постійно страждає від обстрілів окупантів. «На даний момент життю підлітка нічого не загрожує. За даним фактом було порушено кримінальне провадження про терористичний акт», - додали в Головному управління НП Донеччини. Як повідомлялося раніше, в результаті обстрілу з боку проросійських бойовиків населений пункт Авдіївка досі знаходиться без світла. Відомо, що проросійські терористи періодично відкривають вогонь по мирному населенню.