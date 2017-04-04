Инсульты сегодня помолодели - как избежать страшной болезни

04.04.2017 12:01

По данным Минздрава, ежегодно в Украине более 110 тысяч человек сталкиваются с инсультом, около сорока тысяч умирают от этой болезни.

Инсульт – это заболевание, связанное с нарушением мозгового кровообращения, в результате чего в определенных участках мозга снижается или полностью прекращается кровоток. Ишемический инсульт происходит, если кровеносный сосуд в мозге блокируется бляшкой или тромбом. А геморрагический – если кровеносный сосуд разрывается.

На сегодняшний день заболевание является основной причиной смерти украинцев, пишет "Сегодня".

"Вообще, по всему Киеву может быть до 150 инсультов за сутки. К нам больные поступают круглосуточно со свежими инсультами как ишемическими, так и геморрагическими. Пациентов оперируем сразу, не откладывая. Чтобы подобрать правильную тактику лечения, делается компьютерная томография и магнитно-резонансная томография, по необходимости делается ангиография. Хороший прогноз тогда, когда больных привозят в так называем терапевтическом окне – до двух часов от начала заболевания. Конечно, наибольший процент летальности при тяжелых кровоизлияниях с прорывом желудочковой системы мозга. Не только у нас, это во всем мире такая тенденция. Если больной доставлен не в коме, шансы выжить высоки. Сейчас на подозрение инсульта скорая помощь должна прибывать за 10-15 минут, поэтому при первых тревожных симптомах я рекомендую не медлить", – рассказывает доктор Александровской больницы Киева.

По словам врача, инсульты сегодня помолодели, и очень часто болезнь затрагивает молодых людей после 35 лет. Доктор советует обращать внимание на сильные головные боли и скачки давления. Любой инсульт случается, как правило, на скачках давления, когда рвутся сосуды. При ишемических инсультах пульсовая волна ударяет и отрывает от бляшек тромбы. Лечение инсульта в наши дни весьма дорогое, но экстренные операции в Александровской проводятся бесплатно. В больнице даже есть некоторые препараты, которые закупает государство и которые можно получить бесплатно. Например, при ишемических инсультах нужен препарат, который растворяет тромб. Одна ампула такого препарата стоит около пяти тысяч гривен, и сейчас он есть в больнице.

По словам врача, сегодня в нашей в нейрохирургии нет такой патологии, которую нельзя прооперировать и лечить в Украине. Но именно из-за комфорта люди, имеющие средства, чаще обращаются за границу

"На самом деле, профилактика заболевания не сложная. В первую очередь, нужно следить за артериальным давлением. Добросовестно проходить медосмотры, а не покупать справку. А еще не курить и заниматься спортом, любая физическая активность – хорошая профилактика инсульта", – советует врач.

Кстати, в 80% случаев причиной мозгового кровоизлияния является артериальная гипертензия. Проще говоря, повышенное давление. В группу риска, попадают, в первую очередь, гипертоники – люди, у которых давление часто превышает критические 140/90 мм рт.ст. Повышает вероятность инсульта наличие сахарного диабета, ишемическая болезнь сердца, стенокардия и избыточный вес. Людям, которые попадают в группу риска, необходимо также скорректировать свой рацион, ограничив употребление копченостей, колбасных изделий, маринованных овощей, мяса, соли, сливочного масла и яиц.

У большинства гипертоников врачи отмечают гиподинамию – слишком низкую физическую активность. Поэтому для профилактики заболевания физические нагрузки 3-5 раз в неделю по 30-60 минут будут очень кстати!

Реабилитация после инсульта в Украине весьма дорогая, поэтому проще избежать заболевания, чем лечить его.