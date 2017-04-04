Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Курс НБУ на сегодня: доллар остался неизменным, евровалюта подешевела

04.04.2017 09:38
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Курс НБУ на сегодня: доллар остался неизменным, евровалюта подешевела

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно иностранных валют на вторник, 4 апреля.

Так, курс доллара остался неизменным - 27,02 грн.

Евровалюта подешевела на 7 коп. - до 28,81 грн.

Курс российского рубля упал на 1 коп. - до 0,481 грн.


Фото: 112.ua

Теги: Украина, Донбасс, доллар, валюта
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх