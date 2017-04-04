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"Мы идем другим путем" - министр финансов о повышении пенсионного возраста для украинцев
04.04.2017 17:48
Проведение пенсионной реформы является чрезвычайно актуальным вопросом не для Международного валютного фонда, а для самой Украины. Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк в эфире "5 канала", - сообщает УНИАН.
"Без этого мы не можем повысить уровень пенсий для украинцев и дать гарантии, что люди будут стабильно получать пенсии через 2-3 года, поскольку ситуация ухудшается и нужно делать серьёзные шаги. Поэтому это наша принципиальная позиция, и она поддерживается МВФ", – сказал министр.
Он отметил, что вопрос проведения пенсионной реформы уже давно обозначен почти во всех меморандумах с МВФ и сейчас он чрезвычайно актуален из-за демографической ситуации и ситуации на рынке труда.
Отвечая на вопрос о необходимости повышения пенсионного возраста, А.Данилюк отметил, что Украина идет несколько иным путем, планируя устранить злоупотребления и необоснованные льготы в пенсионной системе, вывести из Пенсионного фонда не свойственные ему расходы, а также сделать систему более справедливой посредством введения параметра минимального стажа.
"Если мы сравниваем двух людей, один из которых проработал 40 лет, а второй – 15, то у них должны несколько отличаться права на получение пенсий. Если у человека, например, не будет минимального стажа, то он не сможет выйти на пенсию в том же возрасте, что и человек, у которого этот стаж есть", – пояснил министр, отметив при этом, что даже имея минимальный стаж, человек не сможет выйти на пенсию ранее достижения пенсионного возраста.
Фото: https://daily.rbc.ua
Теги: Донбасс, министр, пенсионная реформа, повышение, выплаты, пенсии
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