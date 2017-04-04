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Порошенко требует пересмотреть вопрос введения абонплаты за газ
04.04.2017 08:52
Президент Украины Петр Порошенко требует, чтобы действие постановления о введении абонплаты на газ было приостановлено. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Действие данного постановления должно быть приостановлено! Обращаюсь к правительству и НКРЭКУ найти согласованное решение, которое бы предусматривало неповышение тарифов и распространение субсидий на все виды платежей для всех, кто в этом нуждается", - цитируют в Администрации президента слова Петра Порошенко.
"Без диалога с людьми такие решения не принимаются", - резюмировал он.
Напомним, введение с 1 апреля абонплаты за пользование газовыми сетями приведет к удорожанию общей стоимости газа для населения как конечного потребителя.
Фото: https://twitter.com
Теги: Украина, Донбасс, газ, абонплата, Порошенко
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