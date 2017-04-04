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Путин запретил перевод денег в Украину
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает осуществлять денежные переводы в Украину через иностранные платежные системы. Соответствующий документ №59-ФЗ от 4 апреля с подписью президента опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации РФ, сообщают украинские СМИ.
Таким образом, внесены поправки в закон «О национальной платежной системе».
Согласно поправкам, в случае введения иностранным государством запретов в отношении платежных систем, операторы которых зарегистрированы ЦБ РФ, трансграничный перевод из России на территорию такого государства может быть осуществлен только с помощью оператора, который контролируется российскими юридическими лицами. Эти правила будут распространяться на переводы без открытия банковского счета.
Банк России будет размещать на своем сайте информацию о введении иностранными государствами запретов в отношении платежных систем, зарегистрированных ЦБ.
Документ направлен «на устранение негативных последствий запрета на деятельность российских платежных систем на территории Украины», отмечается в пояснительной записке.
Напомним, 17 сентября президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о персональных спецсанкциях против РФ. В расширенный список санкций попали шесть популярных российских платежных систем. Среди них — платежные системы «Золотая корона», «Колибри», «Международные денежные переводы Лидер», «Юнистрим», Anelik и Blizko.
Фото: https://politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, закон, Путин, деньги, перевод стрелок
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