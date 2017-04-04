Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Решение о введении абонплаты за доставку газа пока приостанавливается

04.04.2017 12:37
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Решение о введении абонплаты за доставку газа пока приостанавливается
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, обещает приостановить действие своего решения о введении абонплаты за газ.  Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ, передают украинские СМИ.
 
Решение Регулятора по введению тарифов на транспортировку и распределение природного газа будет приостановлено с целью обеспечения неповышения общего счета для населения", - говорится в сообщении. 
Отмечается, что методология, по которой определены тарифы на услуги транспортировки природного газа потребителям и на услуги распределения природного газа для газораспределительных предприятий, была разработана с учетом опыта стран ЕС и согласована со всеми заинтересованными органами исполнительной власти. 
Сообщается, что на открытом заседание комиссии 10 апреля выносится вопрос о приостановлении ранее принятого решения НКРЭКУ. 
Напомним, введение с 1 апреля абонплаты за пользование газовыми сетями приведет к удорожанию общей стоимости газа для населения как конечного потребителя. Президент Украины Петр Порошенко потреббовал, чтобы действие постановления о введении абонплаты на газ было приостановлено. 

Фото: https://twitter.com

Теги: Украина, Донбасс, газ, абонплата, прибор, НКРСИ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх