Решение о введении абонплаты за доставку газа пока приостанавливается

04.04.2017 12:37

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, обещает приостановить действие своего решения о введении абонплаты за газ. Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ, передают украинские СМИ.

Решение Регулятора по введению тарифов на транспортировку и распределение природного газа будет приостановлено с целью обеспечения неповышения общего счета для населения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что методология, по которой определены тарифы на услуги транспортировки природного газа потребителям и на услуги распределения природного газа для газораспределительных предприятий, была разработана с учетом опыта стран ЕС и согласована со всеми заинтересованными органами исполнительной власти.

Сообщается, что на открытом заседание комиссии 10 апреля выносится вопрос о приостановлении ранее принятого решения НКРЭКУ.

Напомним, введение с 1 апреля абонплаты за пользование газовыми сетями приведет к удорожанию общей стоимости газа для населения как конечного потребителя. Президент Украины Петр Порошенко потреббовал, чтобы действие постановления о введении абонплаты на газ было приостановлено.