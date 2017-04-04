- Валюти на 150 тисяч грн. в день - Нацбанк послабив тимчасові валютні обмеження20:41
- До конца года Нацбанк ожидает еще три транша МВФ20:29
- На Харьковщине обнаружен тайник с боеприпасами (ФОТО)18:37
- "Мы идем другим путем" - министр финансов о повышении пенсионного возраста для украинцев17:48
- Меркель и Олланд провели телефонный разговор с Путиным, говорили и о Донбассе16:19
- Если Россия не прекратит огонь на Донбассе, европейские партнеры готовы продлить санкции - Порошенко16:07
- "Пасхальное перемирие" - эксперт дал неутешительный прогноз развития событий на Донбассе15:34
- Артур Герасимов - у нового главы фракции "Блок Петра Порошенко" "яркое донбасское прошлое"15:09
- В Украину снова идет похолодание и дождь - прогноз погоды на недулю13:16
- Решение о введении абонплаты за доставку газа пока приостанавливается12:37
Валюти на 150 тисяч грн. в день - Нацбанк послабив тимчасові валютні обмеження
Національний банк України пом'якшив обмеження з продажу валюти населенню з 12 тис. грн в день до 150 тис. грн в день в еквіваленті. Про це повідомляє прес-служба НБУ.
"Національний банк продовжує суттєво пом’якшувати обмеження на продаж готівкової іноземної валюти населенню, яке стало вже менш дієвим заходом стабілізації ринку через його тривале застосування. Досі населення мало можливість купувати валюту на суму не більше 12 тис. грн в еквіваленті одній особі в день. Відтепер Національний банк підвищив цю максимальну суму до 150 тис. грн, тобто до суми, понад яку фінансові операції з готівкою підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу. Такий крок допоможе збільшити глибину та ліквідність офіційного готівкового валютного ринку", - йдеться у повідомленні.
У НБУ зазначають, що реалізувати чергові кроки з лібералізації валютного регулювання дозволяє сприятлива кон'юнктура на зовнішніх ринках та рішення Міжнародного валютного фонду про погодження третього перегляду програми співпраці з Україною та виділення четвертого траншу фінансування.
Крім того, Національний банк пом’якшує вимогу до обов’язкового продажу надходжень в Україну в іноземній валюті. Відтепер юридичні особи повинні будуть продавати не 65%, а 50% своїх валютних надходжень.
Фото: finance.bigmir.net/
Теги: Донбасс, НБУ, валюта, покупки, ограничение
- В прифронтовом Покровске перенесли блокпост19:52
- Миссия ООН заявила о возможной гуманитарной катастрофе в зоне АТО19:36
- Под Славянском обнаружили уникальную находку, которой около 2500 лет (ВИДЕО)19:25
- Завтра должны запустить Донецкую фильтровальную станцию19:11
- Сегодня боевики произвели 26 провокационных обстрелов, трое украинских военных ранены 19:03
- "Правоохранители ДНР" похвастались "плодотворной" работой18:52
- Школьникам из оккупированного Донбасса упростили процедуру получения украинских аттестатов18:25
- Путин высказался за прекращение торговой блокады Донбасса18:01
- В Донецкой области обнаружен тайник с боеприпасами (ФОТО)17:24
- КПВВ на линии разграничения будут работать по продленному графику до конца апреля17:18
- Валюти на 150 тисяч грн. в день - Нацбанк послабив тимчасові валютні обмеження20:41
- До конца года Нацбанк ожидает еще три транша МВФ20:29
- Из этого правила нет исключений - Порошенко жестко ответил на попытку РФ прислать Самойлову на «Евровидение»20:05
- В прифронтовом Покровске перенесли блокпост19:52
- Миссия ООН заявила о возможной гуманитарной катастрофе в зоне АТО19:36
- Под Славянском обнаружили уникальную находку, которой около 2500 лет (ВИДЕО)19:25
- Завтра должны запустить Донецкую фильтровальную станцию19:11
- Сегодня боевики произвели 26 провокационных обстрелов, трое украинских военных ранены 19:03
- "Правоохранители ДНР" похвастались "плодотворной" работой18:52
- На Харьковщине обнаружен тайник с боеприпасами (ФОТО)18:37
- Инсульты сегодня помолодели - как избежать страшной болезни12:01
- Самые популярные мифы и правда о вашем пищеварении22:00
- Какие продукты приводят к преждевременному старению12:05
- 5 особенностей боли в животе, которые говорят, что это серьезно09:35
- Как в ЛНР итальянского фашиста выдавали за итальянского инвестора09:45
- Мариупольцы веселятся: В День Смеха проезд в городском транспорте стал самым дорогим в стране08:32
- Леся Литвинова: О маленькой женщине по имени Вера07:42
- Назад в 2014: Как украинский Луганск противостоял оккупации. ВИДЕО07:15
- Как быстро снизить давление без таблеток - первая помощь (ИНФОГРАФИКА)20:24
- Как остановить кровотечение за 10 секунд10:47
- Украинский военный поговорил по телефону с главарем "ДНР" Захарченко - разговор получился интересным (ВИДЕО)
- Беглый Янукович распоясался: дважды ударил по лицу Путина и избил Медведева
- У Путина есть два сценария для Донбасса. Предположительно — выберет первый
- Посещать кладбища на Пасху и в праздники не стоит и нужны ли искусственные цветы - разъяснения священнослужителя
- Как остановить кровотечение за 10 секунд
- В террористической "ЛНР" началась эпидемия, ситуация ухудшается с каждым днем
- На выезде из зоны АТО особенно сильно бросается в глаза разница между Украиной и "русским миром" - мнение
- В оккупированном Донецке встречают высокопоставленного российского гостя
- В оккупированном Донецке что-то происходит: оцеплен центр города, автоматчики и вой сирен
- Доставайте зонтики: надвигается серьезное похолодание