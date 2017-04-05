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Детям в Украине расскажут о Лилипутине
Украинским детям с помощью сказки расскажут о войне, которую ведет Россия против Украины, где главным отрицательным персонажем будет Лилипутин. Об этом в интервью ONLINE.UA рассказала участница АТО, снайпер Амина Окуева.
"Я убеждена, что детей нужно готовить постепенно. И есть какой-то период, когда они лучше всего будут воспринимать информацию именно в форме сказок. В чем-то — аллегорично, в чем-то — в смягченной, полуигровой форме, но они будут понимать главное, суть того, что сегодня происходит — что у Украины есть враг. Он, этот враг, тоже будет в книге. И он эдаким лейтмотивом пройдет через все сказки. Понятно, кто имеется в виду, правда? Вот только имя мы до конца еще не выбрали", — сказала она.
По словам участницы АТО, это будет некий персонализированный враг. "Естественно, его фотографии в книге не будет, не надо этого — это слишком тяжело для детской психики (смеется). Но у него будет совершенно понятное имя. Скорее всего, Лилипутин. Или Путанец. То есть будет понятно, о ком идет речь — и в случае чего родители, думаю, смогут объяснить, кто имеется в виду. Ведь у них уже будет база, исходя из которой они смогут это делать.
Этот отрицательный персонаж будет проходить через все сказки. И все наши позитивные герои будут с ним бороться — каждый в своей сфере", — отметила Окуева. Снайпер добавила, что будет несколько сказок, в каждой из которых будут свои герои, но общим для всех будут отрицательные персонажи. "Про каждого из героев — своя отдельная сказка.
Но отрицательные персонажи будут общими для всех сказок. Там будет не только Лилипутин, несколько их будет. Они будут тоже знаковые. Узнаваемые отрицательные персонажи. Например, дракон Янук. Когда мы будем касаться исторических событий, которые происходили на Майдане (а это тоже будет в некоторых сказках, потому что Майдан сыграл важную роль в жизни наших героев) — вот там как раз будет задействован этот злой дракон Янук. И эти отрицательные персонажи в той или иной мере будут присутствовать во всех сказках", — сообщила она.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, дети, сказка, АТО, ВСУ
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