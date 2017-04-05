Глава Нацполиции не исключает возможных провокаций во время Евровидения

05.04.2017 20:54

Руководитель Национальной полиции Украины Сергей Князев допускает осуществление определенными силами провокаций во время проведения Евровидения в Киеве. Как передает «Укринформ», об этом информирует пресс-служба Нацполиции.

Князев сообщил, что сегодня утром в выставочном комплексе на Броварском проспекте состоялось обсуждение вопроса подготовки к проведению в Украине песенного конкурса «Евровидение-2017». Участники совещания рассмотрели возможные риски, связанные с проведением конкурса.

«Глава Национальной полиции отметил, что правоохранители не исключают возможности провокаций, поскольку определенные силы могут препятствовать ходу конкурса, чтобы выставить Украину в невыгодном свете перед мировым сообществом», — говорится в сообщении.

Среди поднятых на совещании вопросов — обеспечение полицейских элементами униформы (специальными жилетами), которые позволят выделять правоохранителей в толпе, а также — комплектование служебных автомобилей патрульной полиции всем необходимым для несения службы, в частности — медицинскими аптечками.

«Для нас не впервой нести службу во время проведения мероприятий такого уровня. Нацполиция готова обеспечить правопорядок во время Евровидения в Украине», — подчеркнул Князев.

Он также добавил, что полиция будет усиленно нести службу во время массовых мероприятий в столице, чтобы туристы сполна смогли насладиться как самим песенным конкурсом, так и пребыванием в Украине.

Источник fakty.ua