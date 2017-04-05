Из-за обязательств перед МВФ Кабмин отменит оплату коммунальных услуг в рассрочку

05.04.2017 19:40

В числе тех обязательств, которые взяло на себя правительство Украины перед Международным валютным фондом, среди прочего в одном из пунктов меморандума МВФ идет речь об отмене оплаты за отопление в рассрочку, передает «УНИАН».

«Мы также отменим схемы, по которым не получающие субсидий домохозяйства могли осуществлять оплату за отопление в течение 12 месяцев («в рассрочку») (Постановления Кабинета Министров №№ 630 и 357) с 1 мая 2017 года», – говорится в тексте документа.

Согласно меморандуму, МВФ также потребовал снизить нормы потребления с 5,5 до 4,5 кубометра на 1 кв. м для индивидуального отопления, и с 65 до 51 кВт/ч за 1 кв. м электроэнергии, используемой для индивидуального отопления.

Источник dnews.dn.ua