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МВФ выставило условие Украине: принятие пенсионной реформы до июня 2017
Сегодня, 4 апреля, Международный валютный фонд опубликовал меморандум об экономической и финансовой политике Украины. МВФ требует от Украины ускорения реформ.
В частности акцент делает на проведении пенсионной реформы, которая должна включать новый перечень варианте выхода на пенсию, с более широким диапазоном пенсионного возраста.
Согласно документу, украинцы смогут выбирать срок и условия выхода на пенсию.
Также предлагается введение дополнительных пенсионных выплат, чтобы стимулировать более длительную занятость граждан.
В МВФ ожидают, что украинский парламент до конца мая примет пенсионную реформу, которая вступит в силу с 2018 года.
Напомним, совет директоров Международного валютного фонда выделил Украине очередной транш кредита в размере 1 млрд долларов, но при этом был поставлено ряд требований.
Источник dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, финансы, МВФ, пенсионная реформа
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