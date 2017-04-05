Ноу-хау Минздрава: за бесплатные лекарства придется заплатить

05.04.2017 20:05

Минздрав опубликовал список лекарств, которые попали в программу реимбурсации. Это значит, что пациенты смогут получать рецепты на них у своего врача и приобретать их в аптеках бесплатно или со значительной скидкой, а полную стоимость лекарств аптекам компенсирует государство, пишет Вести.

В программе уже захотели участвовать 1400 аптек, сообщила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. В Минздраве отметили, что деньги на программу должны найти территориальные общины, а не министерство, и призвали местные власти вовремя отчислять деньги аптекам.

В списке - 157 наименований лекарств, украинских и иностранных (производства Индии, Турции, Венгрии, Израиля, Германии, Франции). В основном препараты стоят в районе 30-80 грн за упаковку.

Только 15 позиций дороже 100 грн, два препарата - дороже 200 грн (израильский «Клопидогрел-Тева» и украинский «Платогрил») и два - дороже 300 грн (французское лекарство «Клопидогрель-Зентива» и «Лопирел» мальтийского производства).

Правда, есть существенный нюанс. Только 17 препаратов будут действительно бесплатными и за них пациентам не придется доплачивать. Это, например, «Фуросемид» производства Борщаговского фармзавода, который в аптеках стоит 8,12 грн. За остальные лекарства придется доплатить от 20 коп. и выше. Например, за тот же мальтийский «Лопирел» нужно будет доплатить 153,8 грн.

При этом, напомним, Минздрав обязал аптеки и производителей снизить цену на лекарства, которые участвуют в программе. Цены указал в своем разъяснении. Торговая наценка на препараты должна быть не больше 15%. Например, согласно приказу Минздрава, венгерский препарат «Верошпирон» (20 таб.) должен стоить 36 грн, а в аптеках его пока продают по 74 грн.

Источник from-ua.com