Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Порошенко озвучил два главных требования Путину

05.04.2017 21:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Порошенко озвучил два главных требования Путину

Президент Украины Петр Порошенко призвал Россию перестать убивать украинцев на Донбассе и вывести свои войска с украинской территории. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Espreso.TV.

"Единственное, что мы требуем от России — прекратите убивать украинцев, выведите ваши войска из Украины", — сказал Порошенко во время пресс-конференции по результатам встречи с премьер-министром Дании Ларсом Расмуссеном, которая состоялась 5 апреля.

"Это все, что мы требуем. Ничего больше. И тогда мы установим надлежащие демократические стандарты, восстановим контроль над границей", — добавил украинский президент.

После пресс-конференции Порошенко на своей странице в Facebook сообщил, что он поблагодарил премьер-министра Дании в поддержке территориальной целостности Украины и борьбе против российской агрессии на Донбассе.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, Дания, требование, Порошенко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх