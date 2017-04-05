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Пропаганда Кремля получила еще одну "оплеуху" от Украины: опубликован список лживых российских книг, навсегда запрещенных в стране
05.04.2017 19:15
Государственная фискальная служба Украины опубликовала список из 74 запрещенных к ввозу в Украину книг и изданий. Соответствующее постановление опубликовали украинские СМИ, располагающие копией письма контрольных органов.
Согласно тексту постановления список содержит 74 наименования изданных в России книг, которые были пущены в печать в течение последних трех лет, охватывая период после Революции Достоинства в Украине.
При первом ознакомлении с тематикой указанной "литературы" становится понятно о масштабах развернутой против Украины войны российских пропагандистов.
Все издания так или иначе касаются войны Украины и России на Донбассе, а также попыток очернить украинскую революцию на Майдане.
Источник dialog.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, книги, фискальная служба, Революция Достоинства
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