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Россия стянула к украинской границе 18 тыс. военных и большое количество техники
05.04.2017 15:10
Россия сосредоточила вблизи границ с Украиной около 18 тыс. военнослужащих и большого количества военной техники. Об этом заявил первый заместитель министра обороны Иван Руснак в ходе заседания Межпарламентского совета Украина - НАТО в Киеве, передает "Укринформ".
"На территории Российской Федерации в непосредственной близости к границе Украины на сегодняшний день развернуты подразделения российских вооруженных сил численностью свыше 18 000 военнослужащих, около 1 370 танков и боевых бронированных машин, около 300 артиллерийских систем и систем залпового огня, около 700 боевых самолетов и вертолетов, 24 боевых корабля", - сообщил он.
Источник 112.ua
Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, НАТО, граница, Вооруженные Силы
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