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Среднесрочный план действий правительства сводится к тому, чтобы побольше распродать, - Коновалюк

05.04.2017 22:10
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Среднесрочный план действий правительства сводится к тому, чтобы побольше распродать, - Коновалюк

Весь план правительства сводится к трем основным пунктам: распродать остатки госпредприятий и украинскую землю и побольше продавать зерна и леса-кругляка. Об этом сегодня заявил в эфире одной из радиостанций экономист, лидер ВО "Новая Украина" Валерий Коновалюк, комментируя среднесрочный план действий правительства Гройсмана до 2020 года.

"Но несмотря на это, в нем мы можем увидеть реальные "планы" правительства. Власть продолжает слепо следовать условиям, которые ставит МВФ, и уже сейчас планирует распродать остатки госсобственности и украинскую землю. На словах Гройсман обещает отказаться от ориентации на ресурсы в экономике, но на деле – меняет на кредит от ЕС экспорт леса-кругляка", – отметил Коновалюк.

Экономист уверен, что заявление правительства о публичной приватизации государственных предприятий – это признание в неумении управлять ими.
"На самом деле, правительство созналось в своем неумении наладить эффективное управление государственной собственностью. А потому оно готово с легкостью избавиться от этой непосильной ноши и доприватизировать недоприватизированное. С помощью денег, полученных от приватизации, Кабмин надеется залатать бюджетные дыры", – уверен Коновалюк.

По мнению экономиста, власть должна изменить приоритеты в развитии страны, начать развивать крупное и мелкотоварное промышленное производство и опираться прежде всего на внутренние ресурсы.

"Вместе с экономистами и промышленниками мы разработали план перезапуска экономики, главная цель которого – превращение Украины в индустриальную страну. Наш план развития страны предусматривает развитие отечественной промышленности, поддержку собственного производителя и новую индустриализацию", – резюмировал Коновалюк.

Источник 112.ua



Теги: экономика, Украина, Донбасс, приватизация, лес, земля, МВФ, Кабмин
 
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