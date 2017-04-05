Трипольская ТЭС остановлена

05.04.2017 14:10

Блокада оккупированного Донбасс и нехватка угля антрацитной группы продолжают негативно рикошетить по энергетической системе Украины. Трипольская теплоэлектростанция прекратила производство электроэнергии с целью экономии антрацитового угля. Об этом сообщила руководитель пресс-службы компании Оксана Егорова, сообщает интернет-издание «Информат» со ссылкой на Українські Новини.

«Трипольская ТЭС не работает с целью экономии топлива. Остановка произошла по указанию диспетчера НЭК «Укрэнерго», — сообщила она.

По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, 3 апреля на складах Трипольской ТЭС находилось 36,8 тыс. тонн антрацитового угля.

Последние дни до остановки Трипольская ТЭС работала одним блоком.

В среду блоки Трипольской ТЭС были заявлены для работы, но системный оператор решил их не задействовать для покрытия нагрузки в энергосистеме.

Напомним, 15 февраля Кабмин ввел чрезвычайное положение в энергетике страны из-за нехватки угля вследствии блокады оккупированного Донбасса.

16 марта Кабинет Министров еще на месяц продлил действие чрезвычайного положения на рынке электроэнергии.

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что Украина рассмотрит возможность закупки топлива из Южной Африки, Китая и Австралии.

Добавим, что в состав «Центрэнерго» входят Углегорская, Змиевская и Трипольская ТЭС, суммарная проектная мощность которых составляет 7 660 МВт, это около 14% от общей установленной мощности Украины.

ПАО «Центрэнерго» реализует проект перевода блоков №2 и №5 Змиевской ТЭС с антрацита на уголь газовой группы.