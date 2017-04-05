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В России рассказали о новом этапе в строительстве Крымского моста
05.04.2017 17:50
Операция по монтажу пролетов автодорожной части Крымского моста на морские опоры началась в акватории со стороны Керчи. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ "Упрдор "Тамань", передает Крыминформ.
"На керченском участке автодорожного моста стартовало сооружение пролётов автодорожного моста над акваторией. Операция идет методом продольной надвижки", – сообщили в пресс-службе заказчика.
По информации ФКУ "Упрдор "Тамань", с начала строительства свайные работы выполнены более чем наполовину: на глубину от 12 до 90 м погружены почти 4 600 из 7 000 свай трех типов.
Источник segodnya.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым, Керчь, строительство, мост, Керченский пролив
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