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В "Укрзализныце" прокомментировали закупку "золотых" туалетов
В "Укрзализныце" прокомментировали закупку туалетов за миллион, заявив что ожидаемая стоимость санитарных комплексов указана на основе мониторинга цен производителей. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службе УЗ.
"Укрзализныця" не устанавливает цену на вакуумные туалетные комплексы закрытого типа — ее формируют производители этого оборудования. В объявлении о проведении открытых торгов в системе Prozorro ожидаемая стоимость указана именно на основании мониторинга ценовых предложений производителей.
К тому же процедура закупки предусматривает проведение аукциона, во время которого возможно снижение цены", — сообщили в ведомстве.
В пресс-службе пояснили, что туалетные комплексы закрытого типа — это экологические системы, состоящие из многих элементов: двух унитазных блоков, электронной панели управления данного комплекса, компрессора, ресивера, вакуумного всасывателя, тэнов обогрева баков, двух баков по накоплению отходов. Кроме того, в комплект входит пол и комплект креплений для пола, унитазов и баков.
"Актуальные рыночные цены сейчас у производителей: ООО "МДС" — 1068,5 тыс. грн с НДС, ООО "НПП "Рост" — 1207 тыс. грн с НДС, ПЕСА "Быдгощ" — 1290 тыс. грн с НДС. Аналоги иностранного производства стоят в среднем 1,3 млн грн. Окончательная стоимость предмета закупки будет определена после проведения аукциона с его победителем и проведения работы по снижению стоимости предмета закупки. Аналогичные туалетные комплексы работают в самолетах, а также при строительстве новых пассажирских вагонов (ПАО "КВСЗ") и при выполнении капитально-восстановительного ремонта в условиях Днепропетровского и Харьковского заводов", — сказано на сайте.
В ведомстве объяснили, что туалеты нового типа будут очень удобными, санитарные комнаты во время движения поезда и остановок будут работать постоянно.
В плацкартных вагонах Укрзализныця для повышения сервиса решила установить такие комплексы впервые. "Поскольку заменить на современные туалетные системы
Укрзализныця планирует в ходе комплексно-восстановительного ремонта 250 плацкартных вагонах на украинских заводах, то требованием к оборудованию является сертификат качества и опыт использования системы на железных дорогах Украины не менее 3 лет, а также наличие у производителя согласованной конструкторской документации", — подчеркнули в пресс-службе.
В Укрзализныце объяснили, что высокие цены в тендере установили для того, чтобы в торгах приняли участие как можно больше участников. "В прошлом году были неоднократные попытки закупить аналогичные туалетные комплексы для использования их при выполнении капитально-восстановительного ремонта купейных вагонов.
Однако торги на их закупку не состоялись именно из-за отсутствия участников. Одной из основных причин производители назвали низкую ожидаемую стоимость предмета закупки (на уровне 910 тыс. грн с НДС). Именно для избежания срыва конкурсных торгов, ориентируясь на цены производителей, была определена ожидаемая стоимость на уровне 1079 тыс. грн. с НДС за комплект", — сказано в сообщении. Как сообщал ONLINE.UA, "Укрзализныця" планирует заказать 250 комплектов туалетов по 1,08 млн грн, что эквивалентно $40 тыс.
Теги: Украина, Донбасс, цена, аукцион, Укрзализниця, туалет
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