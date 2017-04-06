Бесплатных лекарств может хватить не всем

06.04.2017 10:05

Бесплатных лекарств для больных бронхиальной астмой, диабетом второго типа и сердечно-сосудистыми заболеваниями вряд ли хватит всем, кто в них нуждается

Как передает Politeka, такие опасения высказывают эксперты.

Дело в том, что в Министерстве здравоохранения не знают точного количества больных. Поэтому, сколько нужно денег на возмещение стоимости лекарств, подсчитать невозможно. А реестр пациентов начнут создавать в стране только с мая.

На программу «Доступные лекарства» правительство в 2017 году выделило 500 млн грн. Тогда как, по подсчетам аналитиков, на программу нужно 1,3-1,5 млрд грн, говорит директор Аптечной профессиональной ассоциации Украины Владимир Руденко. В расчетах в Кабмине обещают добавить финансирование осенью.

Минздрав в 2012 и 2014 годах уже запускал компенсацию для гипертоников и диабетиков. Провизоры бесплатно отпускали лекарства, но в бюджете деньги на проект быстро закончились. Фармацевтам до сих пор никто не компенсировал потери.

«В Украине еще не было полноценной реимбурсации из-за нехватки финансов. Покрытие стоимости препаратов можно реализовать исключительно при должном обеспечении», – комментирует Руденко.

В этот раз, чтобы аптеки не остались в убытках, Минздрав дал право провизорам расторгать договоры с местной властью, если компенсации не будет более 30 дней.

По материалам «Сегодня».