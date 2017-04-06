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Безпілотник ОБСЄ потрапив під обстріл терористів. За кілька хвилин польоту було виявлено багато цікавого

06.04.2017 18:15
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Безпілотник ОБСЄ потрапив під обстріл терористів. За кілька хвилин польоту було виявлено багато цікавого

Над підконтрольною проросійським терористам територією Донбасу було обстріляно безпілотний літальний апарат Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Про це у четвер, 6-го квітня, повідомляє прес-центр СММ ОБСЄ на офіційному веб-сайті, інформує replyua.net.

У повідомленні зазначається, що представники моніторингової місії 5-го квітня прибули у район за 200 метрів на захід від аеродрому на південно-східній околиці підконтрольного терористам самопроголошеної «ЛНР» міста Луганськ. «Близько 16:40 представники СММ ОБСЄ запустили свій безпілотний літальний апарат. А вже через 2 хвилини, коли БПЛА був за 650 метрів від точки зльоту, представники місії почули дві автоматні черги за 1 кілометр на схід. Протягом 30 секунд було підраховано близько 20 пострілів. Після цього спостерігачі ОБСЄ негайно розвернули свій безпілотник. Посадку було здійснено у штатному режимі. Тривалість польоту склала близько 4 хвилин. Під час огляду апарату видимих пошкоджень виявлено не було», - розповіли в ОБСЄ. В той самий час у СММ зазначили, що під час польоту БПЛА зафіксував 3 одиниці реактивних систем залпового вогню, 5 гаубиць, 7 самохідних гаубиць та 7 танків. СММ ОБСЄ зазначає, що присутність цього озброєння на тій території являється порушенням Мінських угод. 



Теги: Донбасс, ОБСЕ, беспилотник
 
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