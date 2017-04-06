Безпілотник ОБСЄ потрапив під обстріл терористів. За кілька хвилин польоту було виявлено багато цікавого

06.04.2017 18:15

Над підконтрольною проросійським терористам територією Донбасу було обстріляно безпілотний літальний апарат Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Про це у четвер, 6-го квітня, повідомляє прес-центр СММ ОБСЄ на офіційному веб-сайті, інформує replyua.net.



У повідомленні зазначається, що представники моніторингової місії 5-го квітня прибули у район за 200 метрів на захід від аеродрому на південно-східній околиці підконтрольного терористам самопроголошеної «ЛНР» міста Луганськ. «Близько 16:40 представники СММ ОБСЄ запустили свій безпілотний літальний апарат. А вже через 2 хвилини, коли БПЛА був за 650 метрів від точки зльоту, представники місії почули дві автоматні черги за 1 кілометр на схід. Протягом 30 секунд було підраховано близько 20 пострілів. Після цього спостерігачі ОБСЄ негайно розвернули свій безпілотник. Посадку було здійснено у штатному режимі. Тривалість польоту склала близько 4 хвилин. Під час огляду апарату видимих пошкоджень виявлено не було», - розповіли в ОБСЄ. В той самий час у СММ зазначили, що під час польоту БПЛА зафіксував 3 одиниці реактивних систем залпового вогню, 5 гаубиць, 7 самохідних гаубиць та 7 танків. СММ ОБСЄ зазначає, що присутність цього озброєння на тій території являється порушенням Мінських угод.