Блокада российских банков: выдвинут новый ультиматум

06.04.2017 15:40

“Национальный корпус” пригрозил остановить деятельность всех российских банков на территории Украины

Об этом сообщает пресс-служба полка “Азов”, пишет Politeka.

“Не дождавшись реальных и эффективных действий Национального банка Украины в отношении российских банков в Украине, которые реально финансируются страной-агрессором, мы, украинские националисты, приняли решение взять инициативу в свои руки и остановить деятельность этих банков на территории нашего государства”, – говорится в заявлении.

Также националисты предупредили, что только временно остановили блокаду банков РФ, чтобы обычные украинцы, которые являются вкладчиками этих банков, могли иметь возможность забрать оттуда свои средства.

“Однако россияне, под покровительством руководства НБУ в лице Гонтаревой, воспользовались этой передышкой, чтобы переложить деньги из одного своего кармана в другой. Они оставили украинскую дочернюю структуру “Сбербанка России” под контролем российского бизнеса. Более того, на днях стало известно, что президент Порошенко и глава НБУ Гонтарева гарантировали защиту и рекапитализацию российских банков в Украине”, – отмечают в Нацкорпусе.

Также в сообщении сказано, что подобное покровительство является “актом предательства” со стороны НБУ и отмечено, что “мораторий” националистов завершается 10 апреля.

“После этой даты мы физически остановим деятельность российских банков на территории нашего государства. Мы не позволим РФ воевать против нас за украинские средства. Мы призываем всех наших сограждан, которые не успели забрать свои средства из российских банков, сделать это немедленно. После 10 апреля их деятельность на территории Украины будет прекращена”, – говорят в организации.

Напомним, ранее в Нацбанке заявили, что все российские банки в Украине начали переговоры о продаже. До этого активисты блокировали работу российских банков в Одессе и Запорожье, а в Киеве произошли погромы в результате которых были повреждены отделения российских банков.