"Це кращий прем'єр": Яценюк здивував відгуком про Гройсмана

06.04.2017 16:45

Колишній прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк вирішив заступитися за діючого главу уряду Володимира Гройсмана, назвавши його хорошим прем’єром. Про це він заявив під час розмови з журналістами, коментуючи можливу відставку Кабінету міністрів, передає replyua.net.



«На сьогоднішній день немає голосів. Їх не буде і в майбутньому. Гройсман – кращий прем’єр», - заявив керівник політичної партії «Народний фронт». Як повідомлялося, раніше прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, відповідаючи на запитання журналістів зазначив, що відставки в уряді можливі. Але при цьому він не підтвердив та не заперечив таку можливість.



«Сьогодні я виконую ту роботу, яка найбільш важлива для України. Я займаюся реальним сектором економіки, який потребує змін. А все, що стосується замін в Кабінеті міністрів, то мені здається, що це хтось хоче видати бажане за дійсне», - наголосив він. Як відомо, на сьогоднішній день, за словами Гройсмана, головний курс українського уряду – пенсійна реформа. Кабінет міністрів розробляє новий механізм, який дозволить вже з 1-го жовтня поточного року значно збільшити розмір пенсійних виплат для українських громадян та позбутися проблеми дефіциту раз і назавжди.