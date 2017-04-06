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Чубаров о крымчанах: Безвиз не для предателей
Даже если жители Крыма, отказавшиеся от украинских паспортов, захотят восстановить свое украинское гражданство из-за получения Украиной безвизового режима с Евросоюзом, государство не должно проявлять никаких симпатий к таким людям; они заслуживают только наказания.
Такое заявление Обозревателю сделал лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
Отвечая на вопрос, могут ли бывшие граждане Украины, проживающие в Крыму, снова проявить интерес к украинским паспортам и таким образом способствовать деоккупации полуострова, он сказал: "Меня совершенно не волнуют те бывшие граждане Украины, которые после вторжения российских войск сами, добровольно отказались от гражданства Украины. Я думаю, что они свой выбор сделали, и за это должны нести ту ответственность, которая для них, как и для самих оккупантов, будет неминуема".
"Для меня очень важно, что происходит и что чувствуют сегодня верные своей земле и своему государству граждане Украины и, прежде всего, крымские татары", - подчеркнул Чубаров.
В этом контексте он рассказал: "Пока сегодня голосовался безвиз, в это же время в Симферополе, на центральном рынке, оккупанты совершали тотальную облаву, задерживали всех людей, которые были яркой неславянской внешности. Разумеется, в подавляющем большинстве это были крымские татары. Но среди них были и украинцы, и люди других национальностей".
"Я думаю, что с каждым шагом к укреплению своего государства и интеграции его в европейское сообщество мы должны быть активными в вопросе возврата своих территорий и освобождения людей, которые остались верными Украине", - заявил глава Меджлиса.
Чубаров пояснил: украинское государство не должно испытывать симпатий в отношении тех, "кто открыто предал Украину и перешел на сторону оккупантов". "Их дальнейшее поведение с точки зрения востребованности украинского паспорта для нас не должно иметь никакого значения. Они должны понести наказание".
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, Крым, безвизовый режим
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