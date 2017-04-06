Источник: Яценюка возвращают на Банковую

06.04.2017 11:57

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк может получить пост главы Национального банка Украины. Об этом Politeka заявил народный депутат Сергей Лещенко (БПП), передает Хвиля.

Комментируя многочисленные слухи о грядущей отставке Валерии Гонтаревой, парламентарий сообщил, что сначала этот вопрос будет решаться в разрезе, кто станет новым руководителем Нацбанка.

«Проблемным является то, что в парламенте будет сложно провести новую кандидатуру. А эта должность как раз находится в рамках полномочий Верховной Рады. Поэтому, думаю, что заявление про ее отставку не будет публично оглашено до тех пор, пока не будет гарантирован набор голосов для утверждения нового главы Нацбанка», — сообщил Лещенко.

По его словам, наиболее активно на новую должность обсуждается кандидатура Арсения Яценюка.