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Источник: Яценюка возвращают на Банковую

06.04.2017 11:57
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Источник: Яценюка возвращают на Банковую

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк может получить пост главы Национального банка Украины. Об этом Politeka заявил народный депутат Сергей Лещенко (БПП), передает Хвиля.

Комментируя многочисленные слухи о грядущей отставке Валерии Гонтаревой, парламентарий сообщил, что сначала этот вопрос будет решаться в разрезе, кто станет новым руководителем Нацбанка.

«Проблемным является то, что в парламенте будет сложно провести новую кандидатуру. А эта должность как раз находится в рамках полномочий Верховной Рады. Поэтому, думаю, что заявление про ее отставку не будет публично оглашено до тех пор, пока не будет гарантирован набор голосов для утверждения нового главы Нацбанка», — сообщил Лещенко.

По его словам, наиболее активно на новую должность обсуждается кандидатура Арсения Яценюка.



Теги: политика, Донбасс, Яценюк, возвращение
 
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